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الرياضة

الحملة ضد قطر تصل الأمم المتحدة

منذ 10 دقائق
Doha, Qatar, January 2022: Flags with FIFA and Qatar 2022 World Cup logo waving in the wind. The event is scheduled in Qatar from 21 November to 18 December 2022; Shutterstock ID 2111810069; purchase_order: Agence MAP; job: ; client: ; other:
انتقادات عالمية للهجوم على البلد العربي بسبب المونديال ذكرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أول أمس (الثلاثاء)، أن شكاوى العمال المهاجرين في قطر، الذين عملوا بملاعب كأس العالم، ارتفعت بالضعف، لتبلغ 35 ألف شكاية، بمنصة مخصصة لذلك، قبلت قطر بفتحها لتلقي الشكايات. وأوضحت المنظمة أن أغلبأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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