الرياضة
الحملة ضد قطر تصل الأمم المتحدة
انتقادات عالمية للهجوم على البلد العربي بسبب المونديال ذكرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أول أمس (الثلاثاء)، أن شكاوى العمال المهاجرين في قطر، الذين عملوا بملاعب كأس العالم، ارتفعت بالضعف، لتبلغ 35 ألف شكاية، بمنصة مخصصة لذلك، قبلت قطر بفتحها لتلقي الشكايات. وأوضحت المنظمة أن أغلبأكمل القراءة »
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