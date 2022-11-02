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أسواق

أربع فرضيات وثلاثة أهداف

منذ دقيقتين
تفاؤل في التوقعات يجعل تحقيق النتائج المرجوة في موضع الشك حدد مشروع قانون المالية 2023 ثلاثة أهداف تتمثل في الوصول إلى معدل نمو في حدود 4 في المائة، وتقليص معدل التضخم إلى 2 في المائة وعجز الميزانية إلى 4.5 في المائة. ووضعت أربع فرضيات لتحقيق هذه الأهداف،أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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