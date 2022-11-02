أسواق
أربع فرضيات وثلاثة أهداف
تفاؤل في التوقعات يجعل تحقيق النتائج المرجوة في موضع الشك حدد مشروع قانون المالية 2023 ثلاثة أهداف تتمثل في الوصول إلى معدل نمو في حدود 4 في المائة، وتقليص معدل التضخم إلى 2 في المائة وعجز الميزانية إلى 4.5 في المائة. ووضعت أربع فرضيات لتحقيق هذه الأهداف،أكمل القراءة »
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