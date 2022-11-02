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حوادث

تطورات مثيرة في قضية الطفلة إيمان

منذ 13 ثانية
المحكمة‭ ‬قررت‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬الإدانة‭ ‬‭(‬أرشيف‭)‬
جنايات فاس تابعت أباها وزوجته اللذين حرضاها لاتهام عمها بهتك عرضها عرفت قضية الطفلة “إيمان. ر” متهمة عمها وابن جارتها بهتك عرضها، تطورات مثيرة بعد متابعة أبيها وزوجته بتهم جنائية ثقيلة إثر أبحاث وتحقيقات دامت شهورا وكشفت حقائق خطيرة تخص سبب اتهامهما وظروف مقتل أختها الصغرى. وشرعتأكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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