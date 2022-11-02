حوادث
الإرث يزج بـ “طماع” في السجن
دفع الطمع بكبير عائلة بضواحي القصر الكبير إلى التصرف بغير حكمة، وقرر في لحظة غضب، بمؤازرة أحد أشقائه، الإجهاز على ثلاثة من أشقائهما للاستيلاء على تركة الوالدين، وقاما بمحاصرتهم ودهسهم بواسطة شاحنة وجرار، إلا أن خطتهما لم تنجح بسبب تدخل عدد من المواطنين، الذين أنقذوا الضحايا منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا