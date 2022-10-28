برقية تهنئة من الملك إلى ريشي سوناك بمناسبة تعيينه وزيرا أولا للمملكة المتحدة

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ريشي سوناك بمناسبة تعيينه وزيرا أولا للمملكة المتحدة.

وجاء في برقية جلالة الملك “يسرني، بمناسبة تعيينكم وزيرا أولا للمملكة المتحدة، إثر انتخابكم زعيما لحزب المحافظين، أن أبعث إلى معاليكم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق في مهامكم السامية، لتحقيق ما يصبو إليه الشعب البريطاني الصديق من مزيد التقدم والرفاه”.

وأضاف جلالته في هذه البرقية “وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن تقديري لما يجمع بين المملكتين المغربية والبريطانية من علاقات متميزة، سمتها الصداقة الراسخة والتعاون المثمر، مؤكدا لكم حرصي على العمل سويا معكم، من أجل تعزيز الشراكة القائمة بينهما، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا”.