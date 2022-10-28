الملك يهنئ الرئيس الصيني بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى شي جين بينغ، رئيس الصين الشعبية، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني، لولاية ثالثة، خلال مؤتمره الوطني العشرين.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للرئيس الصيني عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموصول التوفيق في مهامه السامية في خدمة الشعب الصيني الصديق، مؤكدا جلالته أن “تجديد ثقة ممثلي الشعب الصيني في شخصكم، لتقدير لما حققتموه لبلدكم من مكتسبات وإنجازات هامة في مختلف الميادين، والتي مكنته من تعزيز وتكريس حضوره الوازن جهويا ودوليا”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة لأعبر لفخامتكم عن ارتياحي العميق لما يطبع العلاقات المغربية الصينية من صداقة متينة وتعاون مثمر في مختلف المجالات ومن تنسيق وتشاور بناء بخصوص مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا لكم عزمي القوي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل المضي قدما في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلدينا وتوسيع تعاوننا الثنائي ليشمل قطاعات جديدة وواعدة تتماشى وتطلعات شعبينا الصديقين، وتخدم مصالحهما المشتركة”.