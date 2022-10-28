DIAMANTINE تطفئ شمعتها العشرين

تحتفل ديامانتين يوم الأربعاء 12 أكتوبر بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها، وقد أقيم الحدث في جو حديث وودود وديكور بوهيمي توج بعرض أزياء خاص يكشف عن مجموعة الشتاء.

إن عالم العلامة التجارية متاح من خلال العديد من المنتجات التقليدية المعصرنة: جلباب، “غاندورا”، سترات، فساتين، شالات وأوشحة وإكسسوارات. كل ابتكار للعلامة التجارية يعلي من شأن الملابس التقليدية، بفضل التزاوج الدقيق بين تراث الماضي والاتجاهات المعاصرة، ما يدعو إلى الانغماس في قلب نعومة فن حياة لا مثيل له.

” منذ إنشائها في سنة 2002، برزت ديامانتين مع الشالات والأوشحة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الألوان والاثواب، وهو نشاط تم تطويره لتوسيع مجالها لكي يشمل الملابس الجاهزة وبالتالي تغيير الملابس التقليدية من خلال. إضفاء الطابع العصري عليها وتقديم مجموعات لجميع أفراد الأسرة. هذا الشغف بتراث الملابس يشجع “ديامانتين”على أن تكون دائما في طليعة المجال الذي تختاره. ولهذا الغرض، تقوم العلامة التجارية بتطوير مجموعة من المنتجات المبتكرة من حيث الأقمشة والقصات والألوان، لتلبية متطلبات زبنائها المخلصين على أفضل وجه ” أكد عبد اللطيف كبّاج، المدير العام للعلامة التجارية.

يرتبط الابتكار والإبداع ارتباطا وثيقا في هذه العملية. وبهذا المعنى، تتعاون “ديامانتين” مع مجموعة من المصممين المعروفين والمشهود لهم بمواهبهم على المستوى الوطني والدولي. هذا المعطى يمنح الحياة للمجموعات الراقية في تناغم تام مع أحدث صيحات الموضة.

وغني عن البيان أن مهمة تعزيز التراث الوطني تقع في صميم أعمال “ديامانتين”، الشركة المواطنة بامتياز. فالعلامة التجارية توظف، في الواقع، وبشكل مباشر أو غير مباشر، مئات الحرفيين المغاربة، لإنتاج “البلغة” والأحزمة والإكسسوارات المصممة لتصنيع ملابسها. كما تحمل هذه المرحلة ختم “ديامانتين”، الذي يقوم بتصميم وتصنيع كل عنصر داخل مصانع المجموعة من أجل ضمان جودة وهوية الإبداعات المقدمة للزبناء في كل من المغرب والخارج، بفضل شبكة توزيع هائلة، وأصحاب الامتياز في إفريقيا والشرق الأوسط وأوربا.

بتفصيل أكثر، لم يصمد ما لا يقل عن 120 متجرا في 14 دولة أمام سحر وأناقة منتجات “صنع في المغرب”، من خلال “ّديامانتين”. وهذا ليس كل شيء. فـ “ديامانتين” هي الشركة الأولى التي قامت بتسويق منتجاتها عبر الإنترنت، مؤكدة وجودها في العالم الرقمي وتعزيز سياسة القرب من خلال بوابتها www.diamantine.com

ونظرا لكون التميز جزء لا يتجزأ من جينات “ديامانتين”، فقد تم تكريم العلامة التجارية في عدة مناسبات. وبالتالي، تم منحها صفة أول علامة تجارية مغربية للتجارة والتوزيع كجزء من النسخة الرابعة من جوائز المغرب، وأفضل علامة تجارية مغربية في جوائز الامتياز من “مينا” للتميز في الامتياز. فازت “ديامانتين” بكأس “BeyondBorders” تقديرا لتوسعها الدولي في معرض الامتياز الدولي.

تعتبر” ديامانتين “، سفيرة فن العيش المغربي وتراثها القديم من الملابس، جزءا من شركة SOFTGROUP القابضة، التي تضم أكثر من 3500 موظف يعملون يوميا لتطوير مشاريع المجموعة في أكثر من 25 مهنة.