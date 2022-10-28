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معتصم يزلزل أركان “بيجيدي”
بنكيران اعترف بعدم اعتراضه على تكليف نائبه بمهمة لدى أخنوش تعرض العدالة والتنمية لـ “زلزال” سياسي، بعدما علم قادته ومناضلوه، بخبر اشتغال جامع المعتصم، نائب أمينهم العام عبد الإله بنكيران، في ديوان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ما أثار أكثر من علامة استفهام حول كيفية الجمع بين موقعينأكمل القراءة »
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