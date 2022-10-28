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قضاة يقاطعون وهبي
قرر نادي قضاة المغرب عدم المشاركة في الندوة الوطنية المنظمة من قبل وزارة العدل، حول موضوع “المساواة والعدل في الأسرة المغربية”، والتي انطلقت فعالياتها أمس (الخميس)، وتدخل في إطار “مقاربة تشاركية تهدف إلى وضع خارطة طريق لملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور، والاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة”، حسبأكمل القراءة »
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