الأولى
إدانة أمنيين بجناية تزوير محضر
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، ليلة أول أمس (الأربعاء)، بإدانة نائب رئيس دائرة أمنية ومقدم شرطة بمنطقة عين الشق، بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة 500 درهم، بعد متابعتهما بجناية تزوير محضر رسمي وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، بناء على شكاية زميلتهماأكمل القراءة »
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