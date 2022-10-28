أخبار الصباح
أخبار الصباح
< جبايات ما زالت البيضاء محرومة من ملايير الجبايات المحلية المتراكمة، رغم رغبة الملزمين بها في أدائها، لكن رؤساء المقاطعات لا يمكنهم استخلاصها بدون تفويض من مجلس المدينة. وعلمت "الصباح" أن التفويضات التي ستسمح بجمع هذا الجزء المهم من مداخيل البيضاء تنتظر التوقيع عليها منذ أكثر منأكمل القراءة »
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