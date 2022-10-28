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“رشوة النقابات” تهز لجنة المالية
برلمانية تطالب بإحضار البوليس للتحقيق في اتهامات خطيرة تبادل نواب من الأغلبية والمعارضة اتهامات خطيرة في لجنة المالية، مساء أول أمس (الأربعاء). وكادت الأمور تخرج عن السيطرة، وتصل إلى تبادل الضرب بين نائبين، لولا رفع الجلسة من قبل رئيس اللجنة. واشتعلت الجلسة لحظة احتجاج خديجة زومي، عضوأكمل القراءة »
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