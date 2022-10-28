الأولى
مواد كيماوية سامة في زيوت مغشوشة
تهرب من مليلية وشبكات تستغل ضعف محاصيل الزيتون لتسويقها في عدة مدن حذرت جمعيات حقوقية من زيوت مغشوشة تنتشر بالأسواق، خاصة بالشمال الشرقي، وتشكل خطرا على صحة المستهلك. وقالت الجمعيات نفسها إن شبكات تتلاعب بمنتجات زيت الزيتون، إذ تخصص أعضاؤها في الغش في هذه المادة بالمنطقة، والتيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا