الرياضة
جدران: الأسود قادرون على التأهل
مدرب الخور القطري قال إن كل شيء جاهز لاستقبال ضيوف المونديال قال هشام جدران، المدرب المغربي للخور القطري، إنه اختار فريقه الجديد عن قناعة، رغم توصله بالعديد من العروض من دوري قطر. وأكد جدران في حوار أجراه مع «الصباح» أن مشروع الفريق أغراه، وإصرار مسؤوليه على العودةأكمل القراءة »
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