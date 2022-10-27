الأولى
فرنسيون في فضيحة نصب وتهريب ملايير
كشف نزاع معروض على القضاء بمراكش، يخص تعرضات على عقار مساحته ثلاثة هكتارات بموقع إستراتيجي، عن عملية نصب خطيرة تعرض لها فرنسي، فاز بـ39 مليارا في لعبة للرهان بإنجلترا، فأغرته شبكة للنصب تضم أبناء بلده، بالاستثمار في مشروعين عقاريين بعاصمة النخيل وقلعة السراغنة، بعد أن وعدوه بأرباحأكمل القراءة »
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