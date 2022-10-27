الأولى
تحت الدف
دق مستشارون بمجلس البيضاء ناقوس الخطر، بشأن تحصيل مداخيل الجماعة، وحجم الهدر المالي الذي يحرم مجلس المدينة من إمكانيات مالية لتغذية ميزانيتها، التي تقدر بحوالي 520 مليارا. وأكدت العديد من المداخلات، أثناء دورة أكتوبر، أن 85 في المائة من الأنشطة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، غير مرخص لها ولاأكمل القراءة »
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