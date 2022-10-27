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حوادث

كنوز تطيح بمسؤولين ومنتخبين

منذ دقيقة واحدة
سقطت في يد العدالة شبكة من السياسيين والمسؤولين بالإدارة الترابية ومقاولين، تنشط في استخراج الكنوز وممارسة الشعوذة، واستعمال أشخاص في أعمال السحر، مستغلين السلطة والنفوذ الذي يمنحها لهم منصبهم، خاصة أن الأمر يتعلق برؤساء جماعات ومسؤولين بالعمالة. وعلمت “الصباح” من مصدر مطلع، أنه تم إيداع المتهمين الثمانية،أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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