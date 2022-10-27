الأولى
ذئاب منفردة خططت لتفجير مقرات أمنية
ألقت عناصر القوة الخاصة التابعة لديستي، خمسة ذئاب منفردة متشبعة بالفكر المتطرف، في عمليات أمنية استباقية، نفذت تزامنا، ليلة أول أمس (الثلاثاء) وصباح أمس (الأربعاء)، في خمس مدن متفرقة. واستهدفت التدخلات الأمنية المباغتة المشتبه فيهم بالأماكن التي ينشطون بها في كل من دوار «هباطة بنمنصور» بإقليم القنيطرة،أكمل القراءة »
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