الأولى
العنصرية بملاعب البطولة
جمعيات أمازيغية تنتفض بسبب شعارات وعبارات تمييز في مباراة الرجاء والحسنية انتفضت جمعيات المجتمع المدني ضد ما أسمته تجاهل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية واللجنة المركزية للتأديب، لأحداث مباراة حسنية أكادير والرجاء الرياضي، لحساب الجولة الخامسة من البطولة الوطنية، وما رافقها من رفع شعارات “ذاتأكمل القراءة »
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