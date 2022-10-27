الرياضة
دعوة لإنشاء هيأة مستقلة للرياضة
أسفرت الدورة التكوينية في قانون الرياضة، المنظمة من قبل النقابة الوطنية للصحافة المغربية وجمعية عدالة والمركز المغربي للقانون الرياضي في الرباط، عن مجموعة من التوصيات، بغرض تجاوز مجموعة من المعيقات. ودعا المشاركون إلى إنشاء هيأة رياضية مستقلة عن السلطة التنفيذية، ووضع معايير لتحقيق المساواة في الدعم الماليأكمل القراءة »
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