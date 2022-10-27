حوادث
46 سنة لجنود من حرس الحدود
جنايات القنيطرة تشددت في العقوبات ضدهم بعدما ربطوا علاقات مع مهربين للمخدرات والبشر صفعت غرفة الجنايات الابتدائية بالقنيطرة، الأسبوع الماضي، جنودا من حرس الحدود سقطوا ضمن شبكة لتهريب المخدرات والبشر، بعقوبات مشددة، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جنح وجنايات ضد أمن الدولة الخارجي، وتسهيل الهجرة غير الشرعيةأكمل القراءة »
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