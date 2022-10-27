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“حكايات المنزل” على “نتفليكس”
أطلقت منصة “نتفليكس” فيلم (“حكايات المنزل”، 2022)، وهو عبارة عن ثلاث قصص متحركة، تحكي تاريخا متخيلا لمنزل واسع، مرت عليه أزمان متعددة ومستوطنون مختلفون، يتنوعون بين البشر والقوارض والقطط الناطقة. وألف الكاتب المسرحي الإيرلندي إيندا والش القصص الثلاث، وأخرج كلا منها مخرج مختلف، وهم إيما دي سويفأكمل القراءة »
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