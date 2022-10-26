الصباح الـتـربـوي
الفدرالية تنتفض بسيدي بنور
النقابة الوطنية للتعليم حملت المسؤول الإقليمي تداعيات أزمات تعطل القطاع محليا نبهت النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش) بسيدي بنور إلى سياق التوتر وتفاقم الأزمة التي يعيشها الشأن التعليمي والتربوي بالإقليم. وعزا بيان صادر عن النقابة ذلك إلى “إصرار المدير الإقليمي واستمراره في نهج سياسة التسيير الأحاديأكمل القراءة »
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