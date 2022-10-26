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الصباح الـتـربـوي

الفدرالية‭ ‬تنتفض‭ ‬بسيدي‭ ‬بنور

منذ 10 ثواني
وقفة‭ ‬احتجاجية‭ ‬سابقة‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬المديرية‭                            (‬خاص‭)‬
النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتعليم‭ ‬حملت‭ ‬المسؤول‭ ‬الإقليمي‭ ‬تداعيات‭ ‬أزمات‭ ‬تعطل‭ ‬القطاع‭ ‬محليا نبهت‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتعليم‭ (‬ف‭. ‬د‭. ‬ش‭) ‬بسيدي‭ ‬بنور‭ ‬إلى‭ ‬سياق‭ ‬التوتر‭ ‬وتفاقم‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬الشأن‭ ‬التعليمي‭ ‬والتربوي‭ ‬بالإقليم‭.‬ وعزا‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬النقابة‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ “‬إصرار‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬واستمراره‭ ‬في‭ ‬نهج‭ ‬سياسة‭ ‬التسيير‭ ‬الأحادي‭أكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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