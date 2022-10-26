مجتمع
تجهيز أراضي رئيس من مالية الجماعة
أصوات معارضة بمجلس تيط مليل تفضح تضارب المصالح في خارطة الطرق الجديدة انتفضت أصوات معارضة بمجلس جماعة تيط مليل، التابعة لتراب عمالة إقليم مديونة، ضد ما اعتبرته تضارب مصالح بخصوص خارطة تهيئة الطرق الجديدة، متهمة الرئيس بتجهيز تجزئاته السكنية من مالية الجماعة وعلى حساب مناطق آهلة تعتبرأكمل القراءة »
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