fbpx
مجتمع

تجهيز أراضي رئيس من مالية الجماعة

منذ 8 دقائق
أصوات معارضة بمجلس تيط مليل تفضح تضارب المصالح في خارطة الطرق الجديدة انتفضت أصوات معارضة بمجلس جماعة تيط مليل، التابعة لتراب عمالة إقليم مديونة، ضد ما اعتبرته تضارب مصالح بخصوص خارطة تهيئة الطرق الجديدة، متهمة الرئيس بتجهيز تجزئاته السكنية من مالية الجماعة وعلى حساب مناطق آهلة تعتبرأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى