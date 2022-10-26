الصباح الفني
قالوا
سلطان كتبت الباحثة والمفكرة السورية وفاء سلطان تدوينة جاء فيها “كلما كانت الفكرة هشة وتافهة، كلما تعقد شرحها وازداد تفسيرها، واختلف مفسروها في ما بينهم”. السنوجي كتب المخرج والممثل وحيد السنوجي “ستوري” على “إنستغرام” جاء فيه “لعل البلاء الذي لا تحبه يقودك إلى قدر جميل لم تكنأكمل القراءة »
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