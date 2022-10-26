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الصباح الفني

قالوا

منذ 16 دقيقة
سلطان كتبت‭ ‬الباحثة‭ ‬والمفكرة‭ ‬السورية‭ ‬وفاء‭ ‬سلطان‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬كلما‭ ‬كانت‭ ‬الفكرة‭ ‬هشة‭ ‬وتافهة،‭ ‬كلما‭ ‬تعقد‭ ‬شرحها‭ ‬وازداد‭ ‬تفسيرها،‭ ‬واختلف‭ ‬مفسروها‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بينهم‭”.‬ السنوجي كتب‭ ‬المخرج‭ ‬والممثل‭ ‬وحيد‭ ‬السنوجي‭ “‬ستوري‭” ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬لعل‭ ‬البلاء‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تحبه‭ ‬يقودك‭ ‬إلى‭ ‬قدر‭ ‬جميل‭ ‬لم‭ ‬تكن‭أكمل القراءة »

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منذ 16 دقيقة


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