الأولى
“طوطو” في قبضة أمن البيضاء
وضع الرابور طه فحصي، الملقب بـ”طوطو»، مساء أول أمس (الاثنين)، تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث التمهيدي، بأمر من النيابة العامة بالقطب الزجري بالبيضاء، بعدما مثل أمام الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، وتم الاستماع إليه. وقالت مصادر مطلعة إن “طوطو»، الذي أثار الكثير من الجدل، مباشرة بعد صعودهأكمل القراءة »
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