الرياضة
“الواف” يؤهل ثلاثة لاعبين
نجح الوداد الفاسي في تأهيل ثلاثة لاعبين، من أجل الانضمام إلى التركيبة البشرية للفريق، بعد مرور سبع دورات من منافسات القسم الوطني الثاني، هم يوسف لكحل وفهد زوركان وياسر العمراني. ورخصت الجامعة الملكية لكرة القدم للفريق الفاسي بتأهيل اللاعبين الثلاثة، بعد تسوية ملفه الإداري وعقد جمعه العامأكمل القراءة »
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