وطنية
شبح تسقيف سن التوظيف يلاحق بنموسى
مطالب نقابية بإلغاء شرط 30 سنة يطرح على طاولة الحوار من جديد بعد الضجة التي أحدثها تسقيف وزارة التربية والتكوين والتعليم الأولي والرياضة، لسن الترشح لمباريات التعليم، عاد النقاش من جديد بسبب عدم الحسم فيه من قبل النقابات وتنسيقيات الأساتذة، إذ جددت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي،أكمل القراءة »
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