الرياضة
مهمة صعبة للمنتخب النسوي بالمونديال
يواجه ألمانيا وكوريا الجنوبية وكولومبيا أوقعت قرعة نهائيات كأس العالم للكرة النسوية، المقرر إجراؤها في أستراليا ونيوزيلندا السنة المقبلة، المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثامنة. ووضعت القرعة المنتخب النسوي إلى جانب منتخبات ألمانيا، وصيف بطل أوربا، وكولومبيا وكوريا الجنوبية، إذ يخوض مبارياته في أستراليا، بعد أن حققأكمل القراءة »
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