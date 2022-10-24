الرياضة
أسود القاعة برومانيا لتسلق المراكز
الدوري ينطلق في خامس نونبر بمشاركة منتخبات عالمية علمت “الصباح” أن المنتخب الوطني داخل القاعة سيشارك في دوري دولي في رومانيا في خامس نونبر المقبل. وكشفت مصادر مطلعة، أن منتخب “الفوتسال” سيستغل التاريخ المدرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لخوض العديد من المباريات الدولية أمامأكمل القراءة »
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