الرياضة
لائحة الغائبين عن المونديال تتسع
لوزا: حلمي ضاع وأتمنى التوفيق للأسود ارتفع عدد الغيابات في مونديال قطر 2022، الذي ينطلق بعد أقل من شهر. واتسعت رقعة النجوم الغائبين عن منافسات كأس العالم، بسبب الإصابة، ما سيشكل خسارة كبيرة للمنتخبات التي يشكلون عمودها الفقري. فإلى جانب غياب اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا أحد النجومأكمل القراءة »
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