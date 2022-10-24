الرياضة
91 ملعبا مؤهلة لكأس الكنفدرالية
صادقت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم على 91 ملعبا في 55 دولة إفريقية، لإجراء الدور الثاني مكرر من كأس “كاف”، المقرر إجراء مباراتي ذهابه وإيابه في 2 و9 نونبر المقبل. وأعلنت “كاف” بشكل خاص لائحة الملاعب المرخص لها احتضان منافسات الدور الثاني مكرر من كأس “كاف”، ضمنها ستةأكمل القراءة »
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