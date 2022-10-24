الرياضة
الزمامرة يدخل “الميركاتو” قبل افتتاحه
وقع لنجم الدين وفرع «فوتسال» يطلب اللجوء بخريبكة أنهى المكتب المسير لنهضة الزمامرة مفاوضاته مع اللاعب السابق للوداد الرياضي ابراهيم نجم الدين، بالاتفاق على الانتقال إلى الفريق في مرحلة الانتقالات الشتوية. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن المدرب حمودة بنشريفة طلب التعاقد مع مدافع جديد، وانطلقت المفاوضاتأكمل القراءة »
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