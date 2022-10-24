الرياضة
مديحي يعود إلى البطولة
تعاقد شباب قصبة تادلة لكرة القدم مع محمد مديحي للإشراف على تدريب الفريق، بدلا من الحسين توتة. وسبق لمديحي أن قاد شباب قصبة تادلة الموسم الماضي خلال مرحلة إياب القسم الوطني هواة إلى ضمان البقاء، بعدما كان مهددا بالنزول. ويعاني شباب قصبة تادلة عدة مشاكل، أغلبها تأخرهأكمل القراءة »
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