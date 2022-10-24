الرياضة
الفيلالي يغيب ستة أسابيع
أكد مولودية وجدة أن لاعبه ياسين الفيلالي، سيغيب عن مباراة الوداد الرياضي السبت المقبل، بالملعب الشرفي بوجدة، ضمن الجولة السابعة من البطولة الوطنية، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مشط القدم. وأصدر مولودية وجدة بلاغا عبر صفحته الرسمية أكد فيه أن الفيلالي تعرض لكسر، خلال المباراة الأخيرةأكمل القراءة »
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