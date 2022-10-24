الرياضة
الوداد يكتسح الديربي النسوي
ضرب الوداد الرياضي لكرة القدم النسوية، بقوة وفاز على الرجاء الرياضي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل صفر، في المباراة التي جمعت بينهما، أول أمس (السبت)، بملعب الصخور السوداء، لحساب الجولة الثانية من البطولة. وشهدت المباراة التي تابعها جمهور ضئيل، مستوى جيدا يعكس تطور اللعبة بالمغرب، حسب متتبعين، أكدواأكمل القراءة »
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