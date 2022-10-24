الرياضة
الفتيان بالمعمورة استعدادا للتصفيات
يدخل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، اليوم (الاثنين)، آخر تجمع إعدادي، لتصفيات منطقة شمال إفريقيا للفتيان، المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا، المقرر إجراؤها بالجزائر في نونبر المقبل. وعلمت “الصباح”، أن سعيد شيبا، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، برمج بداية الاستعدادات بالمغرب إلى غايةأكمل القراءة »
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