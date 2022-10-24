الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي يستأنف جلال الداودي، لاعب الوداد الرياضي، تداريبه الانفرادية، اليوم (الثلاثاء)، حسب ما نصحه به طبيب الفريق، على أن ينضم إلى تداريب المجموعة، نهاية الأسبوع الجاري. وغاب الداودي عن الوداد، منذ تعرضه للإصابة أمام ريفرز الإنجليزي، لحساب الدور المؤهل لدور المجموعات لعصبة الأبطال. الجيش الملكي سيكونأكمل القراءة »
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