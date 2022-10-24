fbpx
الرياضة

وعود تنهي إضراب المولودية

منذ 8 دقائق
الجمهور حضر أول حصة تدريبية ووجه آخر إنذار لهوار أنهى لاعبو مولودية وجدة الإضراب الذي خاضوه لخمسة أيام، احتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية العالقة بذمة النادي. وتلقى مسؤولو المولودية وعودا من والي جهة الشرق معاد الجامعي، بتسوية بعض مستحقات اللاعبين والطاقم التقني، مباشرة بعد عودة محمدأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى