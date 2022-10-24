الرياضة
وعود تنهي إضراب المولودية
الجمهور حضر أول حصة تدريبية ووجه آخر إنذار لهوار أنهى لاعبو مولودية وجدة الإضراب الذي خاضوه لخمسة أيام، احتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية العالقة بذمة النادي. وتلقى مسؤولو المولودية وعودا من والي جهة الشرق معاد الجامعي، بتسوية بعض مستحقات اللاعبين والطاقم التقني، مباشرة بعد عودة محمدأكمل القراءة »
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