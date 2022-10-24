الرياضة
غضب بالحسيمة بسبب الهزيمة الرابعة
صبت جماهير شباب الريف الحسيمي جام غضبها على اللجنة المؤقتة للفريق بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق، أول أمس (السبت) أمام وفاء الدريوش بثلاثة أهداف لصفر، بملعب الأخير ضمن الجولة الخامسة من بطولة القسم الأول هواة. وتعتبر هزيمة الفريق الرابعة في البطولة ذاتها، والثانية على التوالي رفقة المدربأكمل القراءة »
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