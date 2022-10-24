الرياضة
سلة الحسيمة مهددة بالاندثار
الفريق لم يلعب مباراتين ولم ينتخب رئيسا بات شباب الريف الحسيمي لكرة السلة، أحد أندية القسم الوطني الأول الممتاز مهددا بالاندثار، بعدما لم يتمكن من المشاركة في منافسات البطولة التي انطلقت منذ أسبوعين. وعلقت جامعة كرة السلة مباراتي الفريق أمام الفتح الرياضي والوداد، فيما لم تبرمج مباراتهأكمل القراءة »
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