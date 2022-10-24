الرياضة
الجامعة تمهد لإطلاق أول بطولة شاطئية
شرعت في تشييد عشرة ملاعب بتعليمات من لقجع أعطت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انطلاقة تشييد عشرة ملاعب لكرة القدم الشاطئية، من أجل وضع الأسس الأولى للبطولة الوطنية، التي تعثرت منذ سنوات، بسبب عدم وجود بنيات تحتية ضرورية. وعلمت “الصباح”، أن جامعة الكرة شرعت في إحداث عشرةأكمل القراءة »
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