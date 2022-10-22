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الصناديق السوداء تلتهم 111 مليار درهم
المعارضة تطالب بوثائق الشركات المصاحبة لمشروع قانون المالية كشفت وثائق مشروع قانون المالية، أن الحسابات الخصوصية، التي يطلق عليها الصناديق السوداء، سيستقر عددها، في 68 صندوقا، إذ لن يتم حذف أو إحداث أي حساب خصوصي برسم القانون المالي الجديد. ويرتقب أن تلتهم الصناديق السوداء 111 مليارا و786أكمل القراءة »
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