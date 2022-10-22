الأولى
غسل أموال المخدرات في “كازينوهات”
أباطرة يحولون متحصلات تجارتهم إلى أرباح القمار بتواطؤ مع مشرفين على هذه المؤسسات يتنقلون بحرية كبيرة في فضاء “شينغن” ويملكون مشاريع سياحية عديدة بجنوب إسبانيا تحولت “كازينوهات” وشركات ألعاب الحظ بإسبانيا وإيطاليا إلى وسيلة فعالة لغسل الأموال المتأتية من أنشطة غير شرعية. وأفادت مصادر أن أباطرة مخدراتأكمل القراءة »
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