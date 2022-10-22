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ضبط أستاذ يسرق أحذية المصلين
أحالت مصالح الأمن التابعة للداخلة، صباح أمس (الجمعة)، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، أستاذا للتعليم متورطا في سرقة أحذية المصلين من داخل المسجد، رفقة تاجر يشتبه في أنه يقتني المسروق من المتهم الأول. وسقط الأستاذ صدفة في يد رجل أمن، إذ أن الأخير تأخر في الالتحاقأكمل القراءة »
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