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غاندي ينبذ العنف في بنكرير
وصل إلى جامعة محمد السادس لنشر دعوته لكنه اختار المكان الخطأ في الممر الفسيح بأرائك وكراس حمراء لمختبر الذكاء البيولوجي والطاقة التحويلية النظيفة بجامعة محمد السادس بابن كرير، عُلقت صورة لـ”الماهتما غاندي” بنظارته الطبية الدقيقة وصلعته المميزة، وتحتها كتبت عبارة “اللاعنف هو قانون الجنس البشري، كما أنأكمل القراءة »
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