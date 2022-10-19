بالصور … أمن وجدة يفكك شبكة للهجرة السرية

بعد توقيف 55 شخص، صبيحة اليوم الأربعاء، عقب تسللهم بطريقة سرية إلى التراب الوطني، قامت المصالح الأمنية بمدينة وجدة، على ضوء الأبحاث التي باشرتها في هذه القضية، بايقاف شخصين آخرين من جنسية سودانية، لاحتمال تورطهما كمنظمين لعمليات تسهيل دخول المرشحين للهجرة السرية إلى التراب الوطني وتنظيمهم للتوجه إلى مدينة مليلية أو سبتة المحتلتين قصد اقتحام السياج الحدودي.

وبعد إجراء تفتيش بمنزلهما الكائن بالقرب من ساحة سيدي زيان، تم العثور على 274 خطاف حديدي يتم استعمالها في تسلق السياج الحديدي من قبل المرشحين، كما تم العثور على تحويلات مالية ومحجوزات أخرى جاري تفحصها واستغلالها.