الرياضة
40 تلميذا بتنس الروداني
انطلقت تداريب مدرسة نادي التنس الروداني أخيرا، بمشاركة أولية لأزيد من 40 تلميذا من مختلف الأعمار والمستويات الرياضية، في ظروف رياضية وحماسية، تابعها العشرات من أولياء وأمور لاعبي مدرسة الفريق. ويشرف على تأطير تلاميذ مدرسة الفريق، التي يفوق عدد المسجلين فيها المشاركين في افتتاح التداريب، طاقم رياضيأكمل القراءة »
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