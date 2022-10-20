الرياضة
كانتي يحزن فرنسا
أحزن الدولي الفرنسي نغولو كانتي، لاعب تشيلسي، الجمهور الفرنسي، بسبب تأكد غيابه عن كأس العالم المقبلة بقطر. وتعرض كانتي لإصابة جديدة، ستغيبه عن الملاعب مدة طويلة، علما أنه يغيب منذ بداية الموسم الجاري، للسبب نفسه. وفي الوقت الذي كان فيه الناخب الفرنسي ديديي ديشامب وجمهور منتخب “الديوك”،أكمل القراءة »
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