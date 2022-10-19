اذاعة وتلفزيون
“لوكان يطيحو لحيوط” تحت المجهر
بنعزيز كاتب وناقد سينمائي قال إن الفيلم محاولة للقبض على زمن مضى وضع محمد بنعزيز، كاتب وناقد سينمائي، فيلم “لوكان يطيحو لحيوط” للمخرج حكيم بلعباس، تحت المجهر، ليقدم مجموعة من الملاحظات حول العمل، بعد عرضه في القاعات السينمائية، وحصوله على جائزة لجنة التحكيم، خلال فعاليات مهرجان الفيلمأكمل القراءة »
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